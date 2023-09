Saman avrebbe accettato il matrimonio combinato prima di morire per salvarsi

(Di venerdì 22 settembre 2023) . A dirlo i detenuto che hanno raccolto la confessione dello zio Nuovi dettagli sulla morte diAbbas sarebbero emersi dal racconto di due detenuti, chero raccolto la confessione dello zio Danish. Secondo uno dei due detenuti, anche il padre, Shabbar Abbas,durante il delitto trattenuto la figlia a pancia in giù, mentre fumava, e la madre stava a guardare. Secondo l’altro detenuto, la madrecontribuito a bloccare la 18enne, mentre il padresolo assistito. Inoltre, il secondo detenuto, cheraccolto la confessione diretta da Danish, ha riportato quelle che sarebbero state le ultime parole didi, per evitare in extremis la morte, la giovanedetto di ...

Abbas è morta con la faccia a terra, mentre i suoi familiari la tenevano ferma a testa in giù: ... Ovvero i 15mila euro che il cuginoofferto al padre per sposarla.I matrimoni combinati Il matrimonio combinato dipermesso al cugino di venire in Italia regolarmente grazie al ricongiungimento familiare. Sarebbe così iniziata una serie di matrimoni ...

Una storia che di giorno in giorno acquista nuove tinte scure quella della giovane 18enne pachistana, Saman Abbas, uccisa dallo zio in casa sua, a Novellara (Reggio Emilia), nella notte tra ...Due detenuti del carcere di Reggio Emilia hanno raccolto le confidenze di Danish Hasnain, zio della 18 enne uccisa e sepolta in un campo a Novellara nella notte tra il 30 maggio e il primo giugno 2021 ...