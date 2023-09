Saman Abbas | dietro all' omicidio spunta il movente economico

commenta Il padre di Saman Abbas , Shabbar oggi è comparso in aula davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia dove è in corso l'udienza del ...

Oltre al movente che avrebbe portato all'omicidio di- uccisa perché rifiutava un matrimonio combinato - potrebbe esserci anche un interesse economico: 15 mila euro che il cugino avrebbe offerto al padre della ragazza per sposarla. Le ultime ...è morta con la faccia a terra, mentre i suoi familiari la tenevano ferma a testa in giù: lo zio le ha spezzato il collo. Intanto il padre fumava e la madre guardava. Sono agghiaccianti le ...

Oltre al movente che avrebbe portato all'omicidio di Saman Abbas - uccisa perché rifiutava un matrimonio combinato - potrebbe esserci anche un interesse economico: 15 mila euro che il cugino avrebbe ...“C’erano tutti i parenti”, ecco chi ha ucciso Saman Abbas: parlano i detenuti in carcere con lo zio della ragazza. Il capo della Procura reggiana ha chiesto che gli imputati restino in carcere per ...