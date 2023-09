Salute Maschile a 360 Gradi | Affrontare i Problemi alla Prostata con Consapevolezza e Soluzioni Efficaci

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il percorso della vita è in costante evoluzione, ed il corpo di un uomo non fa eccezione. Man mano che gli anni passano, diventa fondamentale prestare maggiore attenzionenostra. Purtroppo, molte persone trascurano i controlli medici preventivi per svariati motivi, ma è essenziale cambiare questa abitudine, specialmente quando si tratta di questioni legate all’urologia e all’andrologia.ed i trattamenti risolutivi: lo specialista da consultare A partire dai 40 anni, circa l’80% degli uomini si trova adun problema comune: l’ipertrofia prostatica benigna (BPH). Questa condizione comporta una proliferazione benigna delle cellule prostatiche, che può ostacolare il corretto svuotamento della vescica e causare sintomi urinari ...