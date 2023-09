Salernitana | parla l’ad Milan | “Dia sulla via del recupero | può rientrare alla prossima”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 settembre 2023) Intervenuto a DAZN prima della sfida contro il Frosinone, l’amministratore delegato dellaMauriziohato deldi Boulaye Dia: “Sta recuperando, potrebbe essere disponibile dgara. È rimasto fuori due settimane e si sta ricaricando anche dal punto di vista mentale. Salerno è una città fantastica ma anche molto esigente“. L’attaccante senegalese ex Villarreal si è trovato nell’occhio del ciclone nelle ultime settimane, ma è rientrato a Salerno nei giorni scorsi. Per la sfida contro i ciociari il tecnico dellaPaulo Sousa ha scelto di non convocarlo, ma la sensazione è che Dia possa andare in panchina nellagara al Castellani di Empoli, in programma martedì alle 18.30. SportFace.