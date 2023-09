Salernitana-Frosinone | le probabili formazioni

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Questa sera in campo all’Arechi alle ore 18:30 l’anticipo della Serie A con la sfida tra, leQuesta sera in campo all’Arechi alle ore 18:30 l’anticipo della Serie A con la sfida tra, ecco le(3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Legowski, Bradaric; Candreva, Jovane; Ikwuemesi. All. Sousa.(4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Berrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Caso. All. Di Francesco.