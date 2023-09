Salario minimo | Scotto Pd | ' governo fa melina | parli in Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Giorgetti e Calderone stamattina al Cnel attaccano il. Parlano di contrattazione, ma non rinnovano i contratti per 8 milioni di lavoratori. Fanno. Tolgano subito la sospensiva alla nostra legge e dicano come la pensano alla luce del sole. In". Lo scrive su X il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo