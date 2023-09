Sagra dei funghi a Cusano Mutri | la Prefettura fa dietrofront | le disposizioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto, dr. Carlo Torlontano, ha presieduto, nella mattinata odierna, una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, allargata alla presenza dei Vigili del Fuoco, al fine di valutare la documentazione tecnica, inoltrata dal Comune dial Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 22 settembre 2023, in riscontro alle prescrizioni fornite ad esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 20 settembre u.s. Dall’esame della documentazione prodotta, analizzata preliminarmente dai Vigili del Fuoco per i gli aspetti di diretta competenza, il Consesso ha convenuto che la, quale evento di valorizzazione dei prodotti del territorio da parte degli operatori di settore, alla luce della documentazione integrativa prodotta in base a quanto prescritto ...