Sagra dei Funghi a Cusano Mutri | incontro in Prefettura

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)dei. Il via libera delladi Benevento allo svolgimento dell’evento che esalta i prodotti tipici localidei. Il Prefetto, dr. Carlo Torlontano, ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, allargata alla presenza dei Vigili del Fuoco. Il fine dell’la valutare della documentazione tecnica, inoltrata dal Comune dial Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in data 22 settembre 2023, in riscontro alle prescrizioni fornite ad esito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 20 settembre scorso. Lo ha annunciato una comunicazione della ...