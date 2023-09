Sacchi | «Al Fusignano allenavo gratis | ma perdemmo tutte le amichevoli estive e qualcuno voleva esonerarmi»

(Di venerdì 22 settembre 2023) A 50 anni da quel 1973, Arrigoracconta i suoi inizi in panchina alalla Gazzetta dello Sport. «Non sono capace» Faceva il dirigente della squadra e, siccome serviva un allenatore che non volesse soldi, penso? a me che avevo smesso di giocare pochi mesi prima. Quando mi fece la proposta, gli risposi: «Io non sono mica capace». E lui: «Nella vita s’impara tutto». Li? e? cominciata la mia splendida avventura nel calcio: dalla provincia, da quei campetti spelacchiati della Romagna, dove la gente si aggrappava alla rete di recinzione per incitare o per insultare. In precampionatoquasile: avevo fatto una preparazione durissima.in paese. Intervenne il signor Belletti: «Dove lo ...

... solo gli stupidi e i morti non cambiano mai idea ma, forse, il Vate disi è lasciato ... "Pioli Spero non sia in confusione" L'editoriale diha il sapore di un vero e proprio "j'accuse"...... on September 8, 2021 at the San Rocco Municipal Museum in, at the exhibition "Oltre il Sogno, L'emozione del calcio totale di Arrigo" (Beyond the Dream, The emotion of Arrigo'...

Derby, dopo Inzaghi ora Sacchi asfalta Pioli: “Milan confuso e ... ilGiornale.it

Sacchi smonta il Milan: “Squadra presuntuosa, confusa, superficiale” Pianeta Milan

L'ex tecnico rossonero, dalle pagine della Gazzetta traccia un quadro a tinte forti della situazione del Milan, uscito demolito dal derby di sabato. Le critiche feroci, però, fanno da contraltare ai c ...Mi è crollato il mito di Capitan America e poi per favore, cercate l’Arrigo Sacchi perché, non avendo la TV a Fusignano, non avrà ancora visto niente! Viva l’Inter“.