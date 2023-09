Sabato De Sarno | il Successore di Alessandro Michele alla Guida di Gucci

(Di venerdì 22 settembre 2023) Il Debutto diDeDopo molta attesa, la prima collezionecurata daDeverrà rivelata oggi pomeriggio nella sede centrale del marchio, situata in via Mecenate. Prendendo il timone da, Deha l’arduo compito di portare avanti l’illustre eredità del marchio e iniziare un nuovo capitolo per la storica casa di moda fiorentina. Tabula rasa Un Nuovo Corso perA soli 40 anni, Deè pronto a lasciare il suo segno nel settore della moda, come dimostra la recente cancellazione di tutte le foto dal profilo Instagram di. Affiancato da un mentore di eccezione come Pierpaolo Piccioli, il designer ...

Con la settimana della moda newyorkese ormai alle spalle, Milano è in fermento. Riflettori puntati sulla sfilata targata Gucci , su questo non si ...

Con la settimana della moda newyorkese ormai alle spalle, Milano è in fermento. Riflettori puntati sulla sfilata targata Gucci , su questo non si ...

Il finale della sfilata Moncler Primavera Estate 2023. 3, 2, 1: go! tutto è pronto (o quasi!) per la settimana della moda Primavera Estate 2024 ...

Il maltempo fa naufragare il tanto atteso e annunciato progetto diDedi sfilare la sua prima uscita per Gucci nelle vie di Brera: il debutto avverrà al Gucci Hub di via Mecenate 77, che si voleva evitare per dare un segno di rottura con l'era di ...Il maltempo e la pioggia fanno naufragare il tanto atteso e annunciato progetto diDedi sfilare la sua prima uscita per Gucci nelle vie di Brera. La maison ha infatti annunciato il cambio di location e attende gli ospiti all'hub di via Mecenate 77. In una Milano umida ...

Sabato De Sarno, oggi il debutto da Gucci: «Qui per fare squadra, non sono un tipo da piedistallo» Corriere della Sera

Sabato De Sarno si racconta prima del debutto: "Da Gucci non farò il protagonista a tutti i costi" la Repubblica

Colori accesi, stampe pop con frutta e micro fiori, silhouette baggy e sovrapposizioni sfilano alla Milano Fashion Week nella collezione Primavera/Estate 2024 disegnata da Andrea Incontri per Benetto ...Storia della giacca di velluto rosso di Gucci, e di quell'amore di Sabato De Sarno che è ancora rinato… Uno sguardo al passato ma non troppo lontano. Una modernità tagliente, sexy e assolutamente ...