Sabato De Sarno | è il giorno del debutto da Gucci | «Cercherò lo sguardo di mia madre | che non è mai entrata in un negozio di lusso»

Con la settimana della moda newyorkese ormai alle spalle, Milano è in fermento. Riflettori puntati sulla sfilata targata Gucci , su questo non si ...

Il finale della sfilata Moncler Primavera Estate 2023. 3, 2, 1: go! tutto è pronto (o quasi!) per la settimana della moda Primavera Estate 2024 ...

Il maltempo fa naufragare il tanto atteso e annunciato progetto di De Sarno di sfilare la sua prima uscita per Gucci nelle vie di Brera: il debutto avverrà al Gucci Hub di via Mecenate 77, che si voleva evitare per dare un segno di rottura con l'era di Alessandro Michele.

Sabato De Sarno, oggi il debutto da Gucci: «Qui per fare squadra, non sono un tipo da piedistallo» Corriere della Sera

Sabato De Sarno si racconta prima del debutto: "Da Gucci non farò il protagonista a tutti i costi" la Repubblica

Gucci hub di Via Mecenate La pioggia riporta Gucci nel suo headquarter. «A causa delle incerte condizioni meteorologiche previste per venerdì 22 settembre, che rischiano di compromettere… Leggi ...Ancora Gucci, Ancora moda, Ancora arte, Ancora Milano. È «Ancora» la parola chiave scelta da Sabato De Sarno per il suo debutto come direttore creativo di Gucci. Una parola che è diventata uno slogan, ...