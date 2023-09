Rugby | Mondiali 2023 | l’Argentina batte le Samoa | ma continua a non convincere

(Di venerdì 22 settembre 2023) Si è disputato oggi un match dellaWorld Cupe a Saint-Étienne è andato in scena un vero e proprio spareggio tra Argentina e. I Pumas erano a caccia della prima vittoria nel torneo, mentre lecercavano il bis dopo la vittoria contro il Cile per rafforzare la propria classifica. Chi vinceva era virtualmente in piena corsa per i playoff, chi perdeva (soprattutto) era quasi out. Ecco come è andata. Pronti, via e sotto una forte pioggia dopo neanche un minuto di gioco arriva un placcaggio pericoloso ai danni di Santiago Carreras eche resta in inferiorità numerica per il giallo a Duncan Paia’aua. Con l’uomo in più cerca subito di spingere, scottata dalla beffa inglese, ma non concretizza i primi possessi nei 22 ...

Tutto pronto per Argentina-Samoa , partita valevole per il girone D dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 settembre a ...

Prima vittoria nei Mondiali maschili di rugby 2023 per l’Argentina , che in quel di Saint-Etienne ha sconfitto per 19-10 Samoa . I sudamericani hanno ...

Tutto pronto per Argentina - Samoa , partita valevole per il girone D dei2023 dimaschile , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. La compagine argentina, dopo la sconfitta contro l'Inghilterra, torna in campo per conquistare i ...Bruttissima notizia per la Francia delche rischia di aver perso per il resto della Coppa del Mondo il suo capitano, e miglior giocatore al mondo, Antoine Dupont . Il mediano di mischia francese nella partita di ieri, giovedì 21 ...

Mondiali rugby, Francia-Namibia 96-0 - La Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport

La Francia polverizza la Namibia ai Mondiali di rugby Diretta

La Francia ha sotterrato la Namibia con addirittura 14 mete e ha vinto per 96-0 la sua seconda partita ai Mondiali 2023 di rugby, ma i padroni di casa non possono festeggiare visto il timore per ...Oggi pomeriggio alle ore 17.45 si terrà la sfida valevole per la fase a gironi dei Mondiali di Rugby, attualmente in corso in Francia, tra Argentina e Samoa. La sfida sarà visibile in diretta ...