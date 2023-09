Rugby | cosa si è fatto Dupont ai Mondiali? Francia senza il suo miglior giocatore contro l’Italia

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 settembre 2023) Laha sotterrato la Namibia con addirittura 14 mete e ha vinto per 96-0 la sua seconda partita ai2023 di, ma i padroni di casa non possono festeggiare visto il timore per l’infortunio occorso ad Antoine. Il capitano dei Galletti, considerato uno dei giocatori più forti del Pianeta, è infatti uscito dal campo al 45mo minuto della sfidala modesta compagine africana. Il 26enne è finito a terra dopo un brutto testa a testa in occasione di un placcaggio operato da Johan Deysel, il capitano della squadra avversaria. Antoine, che è uscito dal terreno di gioco con le mani sul volto, è stato portato immediatamente in ospedale, per sottoporsi a una serie di accertamenti meidici relativi alla concussion, ma anche per alcuni esami atti a rivelare ...