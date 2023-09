Ruba moto a Torre del Greco | 25enne ai domiciliari

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023)unadel: l’indagato l’avrebbe portata via da un parcheggio condominiale. Si cercano i compliciunade. Ieri mattina, gli agenti del Commissariato diAnnunziata hanno arrestato un, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare al ai. L’indagato è gravemente indiziato del reato di furto aggravato in con concorso con altri non ancora identificati. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale diAnnunziata su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini, coordinate da Procura della Repubblica diAnnunziata ed ...