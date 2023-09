Ruba in un cantiere ad Arpino di Casoria

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 22 settembre 2023) . I Carabinieri, allertati da una segnalazione, lo hanno sorpreso mentre portava via pezzi di ponteggioin unnella frazione didi. I carabinieri della locale stazione hanno arrestato per furto aggravato A. R., 48enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine. Il fatto è accaduto di notte e i militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Doria per la segnalazione di un uomo all’interno di una villa in ristrutturazione. Nella villa c’era il 48enne. I militari lo hanno sorpreso e bloccato mentre aportava alcuni ponteggi in metallo. Poco distante i carabinieri hanno trovato anche l’auto dell’uomo: una fiat Panda con i sedili posteriori ribaltati. L’auto, verosimilmente già predisposta per depositare il materialeto, è stata sequestrata. ...