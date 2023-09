Rrahmani | esami buoni | la lesione c’è ma è di basso grado

(Di venerdì 22 settembre 2023) Amirè uscito dopo meno di un quarto d’ora di Sporting Braga-Napoli a causa di un risentimento muscolare. Il difensore kosovaro è rientrato ieri in Italia insieme ai compagni, direttamente dal Portogallo, e oggi ha svolto glispecifici. Di seguito il report medico pubblicato dalla SSC Napoli: “si è sottoposto astrumentali che hanno evidenziato unadidel muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha iniziato l’iter riabilitativo. Cajuste ha svolto lavoro personalizzato in campo”. L'articolo ilNapolista.

