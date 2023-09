Rottamazione quater 2023 | per Regioni alluvione domanda entro 2 ottobre

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) L'Agenzia delle Entrate ha emesso una nota ufficiale annunciando una significativa proroga per ladelle cartelle fiscali destinate ai contribuenti residenti nellecolpite dalle recenti alluvioni, precisamente Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Inizialmente fissata al 30 settembre, la scadenza è stata spostata al lunedì successivo, il 2, poiché il termine originario cadeva di sabato. Questa disposizione straordinaria estende di tre mesi i tempi per aderire alla definizione agevolata per coloro che, alla data del primo maggio, avevano la residenza, la sede legale o operativa nei territori indicati dal provvedimento. Per i contribuenti al di fuori di tali aree, il termine ordinario di adesione è scaduto il 30 giugno scorso. Per partecipare, è ...