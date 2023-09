Roma | Cristante | «Lukaku? Quando hai attaccanti del genere ti fanno vincere le partite»

(Di venerdì 22 settembre 2023) Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sheriff Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sheriff. PAROLE – «Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte e non era facile. Loro col passare dei minuti sono calati, come normale che sia. Siamo usciti bene e abbiamo fatto un bel secondo tempo.? È forte, lo sappiamo.haidelpoi tile. Sappiamo che fa la differenza, la cosa più difficile è sempre fare gol ehai centravanti delè più semplice. È ...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Sheriff-Roma , prima giornata di Europa League: Arbitro: Andris Treimanis (LET) Assistenti: Har...

Comincia la stagione europea per la Roma di Josè Mourinho che, alle 18.45, affronterà lo Sheriff Tiraspol (per la seconda volta...

Di seguito la rassegna degli episodi da MOVIOLA in Sheriff-Roma , prima giornata di Europa League: Arbitro: Andris Treimanis (LET) Assistenti: Har...

Cristante parla di Lukaku a Sky: "Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte e non era facile. Loro col passare...

Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Sheriff Bryan, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al ......il solitosfiora il 3 - 1, mentre lo Sheriff (che chiude in 10 per rosso a Fernandes) protesta per un'uscita di Svilar su Talal in area. Per l'arbitro e il var non c'è rigore. E lasi ...

Sheriff-Roma, CRISTANTE: "Lukaku fa la differenza, ti fa vincere le partite" LAROMA24

Cristante: "Non siamo partiti benissimo perché loro hanno iniziato forte. Lukaku Vuole fare la differenza" (VIDEO ... RomaNews

Apostolakis (S), Cristante (R) . Espulso: Fernandes (S) Forse ti può interessare Roma, Lukaku mollato da Roc Nation: decisivo il no all’Arabia Saudita e alla Juventus La Roc Nation, società di ...Il direttore di gara valuta bene l'unica situazione critica della partita, la gestione dei cartellini non è otimale ...