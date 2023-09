Roma | cattive notizie su Renato Sanches | salterà almeno quelle partite

(Di venerdì 22 settembre 2023)in casasu, dopo il problema muscolare accusato ieri in coppa contro lo Sheriff Stando a quanto riferito da Sky Sport, ladovrà fare a meno diper i prossimi impegni contro Torino e Genoa. I giallorossi sperano di recuperarlo a breve, ma le condizioni del portoghese lasciano in ansia l’ambiente giallorosso dopo il problema muscolare accusato ieri in coppa.

Cultura Le piccole donne "" di Alice Rohrwacher Gigi Riva scrittore Non manca qualche ... A, tra le altre, si vedranno in anteprima alcuni episodi di I leoni di Sicilia , diretta da Paolo ...... all'incrocio tra viae via Cristoforo Colombo. " L'amministrazione comunale vuole informare ... che ha la finalità di aumentare la tutela degli utenti della strada ed il contenimento delle...

Roma, le ultime su Renato Sanches e Pellegrini: svolta verso il Torino FantaMaster

In RD Congo "Litanga", una piccola goccia di bene nell'oceano Vatican News - Italiano

Una buona e una cattiva notizia per José Mourinho. Lorenzo Pellegrini, fermo dalla sosta per nazionali, si è allenato in gruppo nella sessione odierna e punta alla convocazione per la sfida di ...Lettera della segreteria di Bignami: "Frasi che farebbero supporre il cattivo stato manutentivo delle strade". Nel mirino le parole del dirigente metropolitano Martelli, che aveva detto: "Se le ...