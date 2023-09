Rodolphe Saadè | chi è l’uomo che finanzia il viaggio di Papa Francesco a Marsiglia

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) Gli occhi sono puntati sulla Francia, e non solo.oggi pomeriggio, 22 settembre, volerà aper partecipare agli Incontri del Mediterraneo che riuniscono centinaia di giovani di tutte le religioni e 70 vescovi cattolici del Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Sarà accolto dalla premier francese Élisabeth Borne per fare una prima tappa alla Basilica di Notre Dame de la Garde per poi spostarsi al Memoriale dei marinai e dei migranti morti in mare. A fine giornata si traferirà nell’Arcivescovado. Come ogni visita del Pontefice, si tratta di un’evento che necessita di elevata sicurezza del luogo e di conseguenza di ingenti cifre economiche. Alla fine del 2022 la diocesi dilanciò un appello alle imprese della regione perre il budget stimato di 2 milioni e ...