Ha corrotto un dirigente dell’ Ater per poter versare rifiuti tossici speciali, liquidi, nel sistema fognario. Ma è stato scoperto dalla polizia ed è ...

Beni per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati a una famiglia di imprenditori operante nel settore dei rifiuti e ...

La Guardia di Finanza di Avezzano (L'Aquila) ha posto sotto sequestro 7 ettari di terreno agricolo nella piana del Fucino, nel territorio del Comune di Celano, dove sono stati trovati. Si tratta di tre scavi di circa 9.000 metri cubi, lunghi circa 150 metri, larghi circa 4 metri e della profondità di 5 metri. Contengono acqua stagnante e materiali usati, ......aveva aggiunto che un ex camionista di Nuraminis gli avrebbe riferito che il trasporto di...di 11 persone) il quale gli disse in via confidenziale che una parte degli scartidella ...

Rifiuti tossici, Gdf sequestra 7 ettari di terreno agricolo Agenzia ANSA

Smaltimento illecito di rifiuti tossici: confiscati 10 milioni di euro a famiglia di imprenditori RaiNews

La Guardia di Finanza di Avezzano (L'Aquila) ha posto sotto sequestro 7 ettari di terreno agricolo nella piana del Fucino, nel territorio del Comune di Celano, dove sono stati trovati rifiuti tossici.Sfruttamento dei lavoratori, inquinamento ambientale e capi tossici: Shein è ancora sotto l’occhio del ciclone. Ecco cosa c'è da sapere ...