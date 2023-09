Richieste asilo nell' Unione europea | boom a giugno | +25%

Le domande di asilo registrate nei paesi dell'Unione europea e in Norvegia e in Svizzera nella prima metà del 2023 sono aumentate del 28% rispetto ...

In Italia gli arrivi di Migranti via mare sono 115 mila (dati del Viminale al 5 settembre 2023), a un passo dai 119 mila registrati nel 2017 e ormai ...

A giugno, ledipresentate nei Paesi Ue sono state 83.385, dato che indica un aumento del 25% rispetto a giugno 2022, in cui erano state 66.845. Lo comunica Eurostat.Tra ledel gruppo fuoriuscito dalla maggioranza, anche quello di sapere come intenda ...comunale per garantire "che venga rispettata la proporzionalità in vigore tra richiedentie ...

A giugno 83mila richieste asilo in Ue, in aumento del 25% Agenzia ANSA

Migranti, a giugno 83mila richieste asilo in Ue: +25% rispetto a 2022 LAPRESSE

A giugno, le richieste di asilo presentate nei Paesi Ue sono state 83.385, dato che indica un aumento del 25% rispetto a giugno 2022, in cui erano state 66.845. Lo comunica Eurostat. (ANSA) ...Nel giugno 2023, 83.385 richiedenti asilo hanno presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi dell’Ue. Un dato in aumento del 25% rispetto a giugno 2022. È quanto si legge nei dati mensili ...