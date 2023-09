Richiedente asilo potrà pagare 5mila euro per evitare Centro accoglienza

(Di venerdì 22 settembre 2023) commenta Un decreto del ministro dell'Interno prevede che ilversare quasise non vuole essere trattenuto in undifino all'esito dell'esame del ...

Ilpoi dovrà dimostrare la "disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale", riporta il decreto, e della "somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza ...commenta Un decreto del ministro dell'Interno prevede che ilpotrà versare quasi 5mila euro se non vuole essere trattenuto in un Centro di accoglienza fino all'esito dell'esame del suo ricorso contro il rigetto della domanda. Questo importo ...

