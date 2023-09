Rhode di Hailey Bieber potrebbe arrivare in Italia presto!

(Di venerdì 22 settembre 2023) Mentresi sta ancora godendo la dolcezza della “Strawberry Girl Summer“, il marchio sta per inaugurare un “Tinted Fall” deliziosamente colorato. Evoler espandersi anche in Europa! Dopo il trattamento Peptide per le labbra in edizione limitata “Strawberry Glaze” di(e la collaborazione con Krispy Kreme alla fragola), il brand skincare lanciato daha messo gli occhi su una nuova categoria di prodotti: i cosmetici colorati e… l’Europa.approda in(e nel resto dell’Europa) very very soon! Lanciato ufficialmente il 28 settembre, il Peptide Lip Tint è una versione colorata del suo best-seller Peptide Lip Treatment. A partire da quattro tonalità, i colori, trasparenti ma buildable, si fondono sulle labbra per dare un ...

