Renica | “Garcia? Se hai una Ferrari non la devi modificare a meno che non la fai diventare ancora più veloce”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 22 settembre 2023) Alessandro, ex calciatore del Napoli, ha condiviso le sue riflessioni su Rudie la situazione attuale del club a Il Mattino. Nell’ambito di una recente intervista al quotidiano Il Mattino, Alessandro, ex calciatore del Napoli e campione d’Italia con la squadra azzurra durante l’era Maradona, ha espresso le sue opinioni sulla difficile situazione iniziale di Rudie del suo Napoli.ha sottolineato l’importanza di non ignorare il passato del club e ha condiviso un consiglio per l’attuale allenatore. Secondo, il problema principale del Napoli non risiede esclusivamente nella difesa, ma è più profondamente legato alla coesione della squadra. L’ex campione ha sottolineato che l’assenza del calciatore coreano non è l’unico motivo delle difficoltà ...