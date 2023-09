Renato Zero sarà alla Festa del Cinema di Roma per il restauro del suo film Ciao Nì!

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ufficiale:parteciperàdeldi2023 per presentare ildel suo celebreNì!, uscito nel 1979 e che clamorosamente superò negli incassi Superman Grande annuncio stamattina durante la conferenza di presentazione delladeldi2023 (18-29 ottobre):ospite della manizione per presentare il suo celebreNì!, restaurato dFondazione Cineteca di Bologna con la collaborazione di Mediaset – RTI e la supervisione dello stesso. Uscito nei ...

070 – Speciale Renato Zero : anticipazioni , scaletta , ospiti e streaming ( replica ) Stasera, sabato 9 settembre 2023 , su Canale 5 alle ore 21,30 va in ...

Ascolti tv sabato 9 settembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ...

È morto Franco Migliacci , autore di brani iconici come Nel blu dipinto di blu, Tintarella di luna, Che sarà, La bambola, i successi di Gianni ...

Sì, è proprio lui. L’uomo vestito di bianco , beccato dai paparazzi, è Renato Zero . L’abbiamo sempre visto vestito di nero, ora questo colore ...

Ci sono molte parti dei nostri campi dove non abbiamo raccolto nulla:assoluto. Con un milione ... Nicola Catania di Fdi, e Dario Safina del Pd), hanno scritto una lettera aSchifani, ...Dybala 6,5: entra e la fantasia dell'attacco giallorosso (fino a prima pari a) migliora ...centrocampo completo come quello della Roma bisogna fare di più (anche se adesso si è infortunato...

Renato Zero sarà alla Festa del Cinema di Roma per il restauro del ... Spettacolo.eu

Renato Zero torna in Tv: questa sera lo spettacolo "Zerosettanta ... CrotoneOK.it

Roberta Faccani, 54 anni Marchigiana doc, fu scelta nel 2004 da Giancarlo Golzi e Piero Cassano, per rigenerare e dare nuova luce ai Matia Bazar. Con loro, 4 dischi, un festival di Sanremo, e ...Doppietta dell'argentino, primo gol giallorosso del belga e prima vittoria per Mourinho. Toscani ancora a quota zero ...