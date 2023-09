Real Sociedad-Getafe domenica 24 settembre 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici Azulones attesi a San Sebastian

Leggi su infobetting

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per l’esordio in Champions League lasi è messa il vestito migliore: i baschi hanno giocato una grande partita contro una delle finaliste della passata edizione ma non hanno dato il colpo di grazia all’Inter, che è riuscita a cogliere un preziosissimo pareggio grazie a un guizzo di Lautaro. I Txuri–urdin si rituffano InfoBetting: Scommesse Sportive e