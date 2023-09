Real Madrid | Bellingham non si allena | ma ci sarà per l’Atletico

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ilprepara la sfida di campionato controoggi non si èto, ma dovrebbe esserci per il derby Il, dopo la vittoria contro l’Union Berlino, con il gol di, in Champions League si ributta sul campionato, con il derby controdi domenica sera. Secondo quanto riportato da Marca, il centrocampista inglese oggi non si èto per dei dolori di stomaco. Un problema che però, tranquilizza lo staff medico, che non lo terrà lontano dal campo per la sfida ai colchoneros.