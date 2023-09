Re Giorgio | il comunista che piaceva a Washington

(Di venerdì 22 settembre 2023) Sembra che il grande cruccio della sua vita sia stato quello di non aver mai potuto darsi a tempo pieno al teatro, amore abbandonato dopo gli anni dell’Università. Ma quelli erano anche gli anni delle scelte - tempi di guerra e di fascismo - eNapolitano prese un’altra strada. Non che gli sia andata male. Sarebbe infatti diventato undicesimo Presidente della Repubblica e poi - cosa senza...

Napolitano entra alla Camera, giovane deputato, nel 1953 e la sua storia politica ha ... È il primo dirigentea ottenere il visto per gli Stati uniti. Negli Usa tiene conferenze a ...... per la destra) non saranno anche riconducibili alle grandezze e alle ombre del partito che lo ha plasmato e in cui ha militato, il Partitoitaliano Le origini: Napoli e il Pci -...

Un uomo del novecento, tutto d'un pezzo. Forse condannato a restare al Colle proprio per questa ragione. Giorgio l'inglese - un comunista d'esportazione, volto ideale per sdoganare all'estero il ...Forse condannato a restare al Colle proprio per questa ragione. Giorgio 'l'inglese' - un comunista d'esportazione, volto ideale per sdoganare all'estero il vecchio Pci - ha lasciato una vita piena di ...