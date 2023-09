Rayo Vallecano-Villarreal domenica 24 settembre 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Sfida interessante a Vallecas

(Di venerdì 22 settembre 2023) La prima partita di Pacheta ha avuto un lietissimo fine: grazie al gol di Sorloth, infatti, ilè riuscito a centrare una vittoria fondamentale contro l’Almeria, risollevando la propria classifica. L’esordio europeo, però, non è andato altrettanto bene per il nuovo tecnico dei Sottomarini Gialli: giovedì sera, ad Atene, la sua squadra ha rimediato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Betis e Rayo Vallecano avevano iniziato benissimo il campionato: i Verdiblancos avevano ottenuto quattro punti in due partite molto complicate, ...

Betis e Rayo Vallecano avevano iniziato benissimo il campionato: i Verdiblancos avevano ottenuto quattro punti in due partite molto complicate, ...

Il Rayo Vallecano punta a tornare a vincere nella massima serie spagnola quando riprenderà la sua campagna 2023-24 in casa dell’ Alaves venerdì 15 ...

I baschi hanno sempre perso (Cadice, Getafe e) senza mai trovare la via del gol. Una squadra a due facce, se vogliamo, che per raggiungere una salvezza tranquilla e non retrocedere a ...E pensare che soltanto tre settimane prima l'Atletico Madrid aveva fatto la voce grossa nel derby con il, travolto 7 - 0 a domicilio. Di sette punti il bottino dei Colchoneros, che a ...

Rayo Vallecano-Villarreal (domenica 24 settembre 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Sfida inte... Infobetting

Liga, Alvaro Garcia trascina il Rayo Vallecano: 2-0 sull'Alaves Corriere dello Sport

Alaves-Athletic Bilbao è una partita della sesta giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.Ma non solo perché torna anche Memphis. L'attaccante ha accusato un infortunio nella terza giornata contro il Rayo Vallecano, match in cui aveva segnato il suo secondo gol stagionale. Oltre a ...