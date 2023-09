Rai | Graziano-Ruotolo Pd | ' scempio meloniano è sotto gli occhi di tutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 settembre 2023) Roma, 22 set (Adnkronos) - "Purtroppo non è una Fake news ma nel bilancio del primo anno del governo di destra-destra, il partito della presidente del consiglio Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, supera qualsiasi immaginazione. Altro che ministero della cultura popolare". Lo dichiarano in una nota congiunta Stefano, capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai e Sandro, responsabile Informazione e Cultura del partito. "Tra i successi del ‘nuovo corso' c'è un paragrafo sulla ‘nuova Rai', libera dalla sinistra. Lodella Rai meloniana èglidi. Il crollo degli ascolti dei primi mesi dei telegiornali Rai, a impronta meloniana, la dice molto sui danni che il pensiero unico sta provocando al servizio pubblico -proseguono-. ...