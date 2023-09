Ragusa | 56enne muore durante la colonscopia | procura apre un' inchiesta

Prosegue l'attività preventiva e repressiva dei reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale CC di. In particolare, nel corso di un servizio mattutino di controllo del territorio, personale della Stazione di Scoglitti è intervenuto in quella Via Costantino Orazio, a seguito di richiesta ...Prosegue l'attività preventiva e repressiva dei reati contro il patrimonio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale CC di. Nel corso di un servizio mattutino di controllo del territorio, personale della Stazione di Scoglitti è intervenuto in Via Costantino Orazio, a seguito di richiesta inoltrata al N. U. E. 112 ...

Modica (Ragusa), si sottopone ad intervento colonscopico ma muore ... Tanto è vero che la situazione sarebbe precipitata a tal punto che per il 56enne non c’era assolutamente più nulla da fare. Anche ...La famiglia della vittima, Giovanni Giannone, 56 anni, ha sporto denuncia per far luce sulla vicenda. Aperta un'indagine per omicidio colposo ...