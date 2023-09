Raffaele Ciccarelli…

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Giovanni Lodetti A volte, per diventare protagonisti nella Storia, basta aver attraversato la vita con umiltà, senza essere per forza personaggi. Questo vale nella vita come nello sport, a maggior ragione in uno sport di squadra, dove il gruppo forma l’entità, ogni elemento fa parte di un meccanismo. Certo, a volte si possono ricoprire ruoli più appariscenti, basta considerare il goleador in una squadra di calcio, ma il terminale può diventare vincente se tutto il sistema lo sopporta. Si pensi ad una squadra di calcio come al corpo umano: ci deve essere un cervello, ma anche cuore e polmoni. Questi ultimi possono essere l’estrema sintesi di cosa è stato Giovanni Lodetti, centrocampista per censo e vocazione, eroe, è il caso di scriverlo, del Milan che iniziò a scrivere la sua storia internazionale. Giovanissimo entrò nelle file dei rossoneri, subito al debutto in prima squadra, ...