Il Mario Monti che non ti aspetti. Il senatore a vita ed ex premier ha stupito nel corso dell'incontro "L'Europa s'è desta? Come i sovranismi stanno ...

In 26 minuti si sono susseguite tre chiamate telefoniche, contenenti elementi cruciali nel caso della strage di Brandizzo . In due di queste ...

... quindi, più veloci sono in regata per conquistare il primo posto in tempo reale, mapiù '... Tra queste, le grandi favorite sono Samurai e Nina VI ,splendidi scafi di Sangermani ...La storia lo ricorderà certamente come il primo ad aver ricoperto pervolte il ruolo di ...dalla capacità di ascoltare con attenzione le istanze che ebbi modo di sottoporgli a partire da...

Quelle due canzoni "profetiche" su Napolitano al Quirinale ilGiornale.it

L'ultima corsa di Giovanni Lodetti Guerin Sportivo

Giorgio Napolitano è morto oggi all'età di 98 anni. Il suo ruolo da Presidente della Repubblica - prima persona della storia a ricoprirlo per due mandati - è stato importantissimo tra la fine degli ...gioendo per la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio di Berlino e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto compiuti quei ...