Quel tempo di Parigi insaziabile di sapori e di vita

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Un nuovo libro riscopre antiche cronache di buongustai e bonvivants, in un’epoca in cui nella capitale francese si mescolavano opulenti pasti gourmet e sesso. Cent’anni fa. Se Proust, invece di una madeleine, avesse mangiato ostriche dell’isola di Gardiners, arselle, zuppa di vongole, granchi saltati in padella, un paio di aragoste e un’anatra laccata alla pechinese, chissà che capolavoro avrebbe scritto, altro che la Recherche. Basterebbe questa nota per capire chi ci si trova di fronte, leggendo Tra i pasti: un appetito per, di Abbott James Liebling, un quasi romanzo in 160 pagine uscito per Edizioni Settecolori, nella collana dal titolo alla Walt Whitman, Foglie d’erba. Liebling (1904-1963) era un giornalista americano, ebreo d’origine tedesca, di ambizioni letterarie. Dovette accontentarsi di stendere resoconti su incontri di pugilato - nobile arte che ...