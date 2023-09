Quel che resta della sanità campana

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Medici che fuggono dai reparti, Pronto soccorso sempre più in crisi, liste d’attesa infinite e - non a caso - un boom di visite intramoenia. Così i servizi pubblici coprono appena il 15 per cento dei bisogni dei cittadini (nonostante le roboanti promesse del governatore Vincenzo De Luca). «La salute dei campani è la priorità assoluta» asseriva a fine 2022 nella sua ultima enciclica politica l’arcigovernatore campano Vincenzo De Luca, con il solito piglio di chi si sente sul pulpito. «Sua», come ormai l’hanno ribattezzato opposizioni e sindacati, tra gennaio e agosto si è però ritrovato con parecchia polvere da nascondere sotto il tappeto. Negli ultimi mesi dal Cardarelli, la struttura napoletana più conosciuta a livello nazionale, sono andati via 40 medici sui 100 previsti in pianta organica. Qui l’emergenza-urgenza a volte arriva a chiudere per ...