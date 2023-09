(Di venerdì 22 settembre 2023) Prima esemplari da salvare perché a rischio estinzione, adesso un problema da "sre" a poco prezzo. Sta facendo discutere la decisione deldi Laconi, in provincia di Oristano, di mettere in vendita idel Sarcidano, una delle razze equine più antiche della Sardegna, che il...

... nell'ambito della Comunità di appartenenza, ove essa opera, cogliendo tuttifermenti positivi ... Per ulteriori informazioni: 380.745.3034 " Martino Papero; 338.827.7253 " Paolo. C. S. ......estensione della sfera di efficacia e copertura dei contratti collettivi più rappresentativi a... ne fanno parte: Tania Scacchetti Massimo Brancato ManolaRossana Dettori Giovanni Di ...

"Quei cavallini sono aggressivi e troppo numerosi": il Comune li vende a 600 euro l'uno Today.it

F1. Toto Wolff sulle dieci vittorie consecutive di Verstappen: “Sono ... Automoto.it

Sarà imposto poi il divieto di macellazione e anche l'accoppiamento non potrà essere libero: chi acquista il cavallo dovrà obbligatoriamente farlo accoppiare con una cavalla del Sarcidano oppure con ...Paolo Bellini, l’ex di Avanguardia Nazionale condannato in primo grado all’ergastolo come uno dei responsabili della strage di Bologna e recentemente arrestato per il pericolo che commettesse altri re ...