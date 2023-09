Quasi una chirurga su tre è stata aggredita sessualmente

(Di venerdì 22 settembre 2023) Secondo un sondaggio descritto come “movimento #MeToo per la chirurgia”,una donna chirurgo su tre ènegli ultimi cinque anni. I chirurghi che hanno preso parte allo studio, pubblicato sul British Journal of Surgery e condiviso con la BBC e il Times, hanno denunciato 11 casi di stupro. L’indagine ha rilevato che il 30% delle donne chirurgo che hanno risposto ha dichiarato di aver subito aggressioni sessuali, il 29% delle donne ha subito avance fisiche indesiderate sul lavoro, mentre più del 40% ha ricevuto commenti inappropriati sul proprio corpo. Il 38% ha ricevuto “scherzi” sessuali sul lavoro.il 90% delle donne ha dichiarato di aver assistito a comportamenti sessuali scorretti negli ultimi cinque anni, mentre l’81% degli uomini ha dato la stessa ...

