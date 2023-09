Quarto Grado | nuovo appuntamento oggi 22 settembre

(Di venerdì 22 settembre 2023) . Si parlerà della scomparsa di Kata e Alessia Pifferi Venerdì 22, alle ore 21.25, su Retequattro,con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Kata, 5 anni, scomparsa lo scorso 10 giugno, a Firenze. La madre continua ad appellarsi a chiunque sappia qualcosa o possa aver colto anche un minimo dettaglio, utile a ritrovare la piccola. Al centro della puntata anche il caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, 18 mesi. La bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. La donna, davanti alla Corte d’Assise di Milano ha dichiarato di aver agito così «per amore». A “...

Per la prima serata in tv, venerdì 22 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “ Tale e Quale show ”, condotto da Carlo Conti. Dagli studi ...

Anche se il 78% degli italiani sostiene di non gettare quasi mai cibo, quasi unammette di ...Babaco Market - Bva Doxa annovera l'interesse di 2 italiani su 3 per acquisti che siano indi ...Il nuovo prodotto e' indi riassumere informazioni o generare testi simili a quelli di ...contribuiscono per il 24% alle entrate totali di Microsoft e la categoria e' cresciuta del 16% nel...

Quarto Grado, anticipazioni: Kata e Alessia Pifferi Mediaset Infinity

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: « A “Quarto grado” torniamo a caccia di verità, sperando nella giustizia» Tv Sorrisi e Canzoni

Per la prima serata in tv, venerdì 22 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti. Dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma la tredicesima ...Nel prossimo episodio di ‘Quarto Grado‘, in onda su Retequattro, lo spettatore si troverà di fronte ad alcune tematiche delicate e scottanti. Si parlerà della scomparsa della piccola Kata a Firenze e ...