Qualcosa si è rotto nell’Alleanza Perché ora Zelensky trema

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 22 settembre 2023) Uno degli interrogativi più frequenti sulla guerra in Ucraina, nello specifico per quanto riguarda il sostegno occidentale, è stato fino a quando Usa ed Ue si sarebbero impegnati a fornire aiuti bellici al governo. Sin dall’inizio, la Nato si è trovata a unificare almeno tre orientamenti diversi. Il primo: quello dei contrari, capeggiato soprattutto dall’Ungheria di Orban. Il secondo: quello del sostegno ma “senza aver firmato un assegno in bianco”, rappresentato dagli Stati Uniti. Ed infine, il terzo: il supporto senza condizioni, fino a pochissime ore fa portato avanti dalla Polonia. Il dietrofront della Polonia Nonostante tutto, ora la situazione sembra essersi stravolta. Tra i più solidi ed attivi alleati di Kiev non abbiamo più Varsavia, che ieri ha annunciato di non voler più fornire armi all’Ucraina. Una decisione che avrà un fortissimo impatto ...