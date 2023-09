Qatargate all’americana | lingotti d’oro e soldi in casa del senatore dem Menendez “Corrotto dall’Egitto”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Rischia di diventare ildegli Usa e di turbare i sogni dei democratici (stavolta d’Oltreoceano e non quelli dinostra), lo scandalo che ha travolto ildemocratico del New Jersey Bob, presidente della Commissione per le Relazioni Estere del Senato Usa. È lui il Panzeri dela stelle e strisce. Nè Qatar, nè Marocco, stavolta la tangente arrivaIl fedelissimo di Biden è stato incriminato per corruzione: avrebbe infatti accettato tangenti per un valore di centinaia di migliaia di dollari. Lo riferisce il Dipartimento di Giustizia Usa che, secondo un’indagine durata anni, ritiene cheabbia ricevuto anchee un’auto Mercedes di lusso in regalo, oltre a contanti da ...