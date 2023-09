Purghe al Museo Egizio L’ideologia uccide il merito

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 22 settembre 2023) Non c’è pace neppure per le mummie. Quelle custodite aldi Torino si sono viste rovinare il sonno dalla guerra scatenata da Fratelli d’Italia in Piemonte contro Christian Greco, che dal 2014 ricopre la carica di direttore, peraltro, con risultati eccellenti ed oggettivamente riscontrabili. L’evidenza fattuale non è la caratteristica su cui poggiano invece le critiche dall’assessore piemontese al Welfare, Maurizio Marrone – esponente di Fratelli d’Italia – che ricorda che “esistono persone più qualificate” per rivestire quel ruolo. Chiesta la testa del direttore deldi Torino. Greco messo al rogo per i biglietti scontati a visitatori di fede musulmana Affermazione che lo stesso egittologo – e qualsiasi persona di buon senso – riconosce come potenzialmente vera “c’è sempre qualcuno migliore di ...