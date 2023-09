Pubblicato l’avviso ai commercianti per la convenzione di voucher sociali 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stata pubblicata la manifestazione d’interesse rivolta agli esercizi commerciali per la sottoscrizione dicon il Comune di Benevento per il servizio disociali. Destinatari delsono gli esercizi commerciali, ubicati nel territorio comunale di Benevento, che vendono prodotti alimentari e di prima necessità (ad esclusione di bevande alcoliche, cosmetici e prodotti per animali) e prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa. “L’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa è propedeutico alla formazione di un elenco presso cui si potranno spendere isociali elettronici. Quando l’iter sarà concluso potremo mettere a disposizione dei nuclei in difficoltà economica ...