Processo Grillo jr | difesa pone questione composizione collegio

(Di venerdì 22 settembre 2023) Al via con un ritardo di un'ora la dodicesima udienza a Tempio Pausania dela porte chiuse per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciroe tre suoi amici genovesi, Edoardo ...

Avrebbe sollevato il top a una ragazza di 19 anni mentre ballava in una discoteca di corso Italia, a Genova. Per questa ragione Francesco Corsiglia ...

Si torna domani in aula a Tempio Pausania per una delle udienze più attese - la dodicesima dall'inizio del dibattimento a porte chiuse - nel Processo ...

Al via con un ritardo di un'ora la dodicesima udienza a Tempio Pausania dela porte chiuse per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciroe tre suoi amici genovesi, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. In aula comparirà oggi una ...... arrivata con la sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno, parte civile nel, in aula al Tribunale di Tempio Pausania (Sassari). Alla sbarra Ciroe i suoi tre amici genovesi Edoardo ...

Processo Grillo jr, domani in aula una delle presunte vittime Agenzia ANSA

A sorpresa in Tribunale la ragazza che accusa Ciro Grillo e gli amici di stupro di gruppo: «Ora devo farmi... Corriere della Sera

A dirlo è stata la presunta vittima dello stupro di gruppo della Costa Smeralda, arrivata con la sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno, parte civile nel processo, in aula al Tribunale di Tempio ...Tempio Pausania, 22 set. (Adnkronos) - Si è presentata in aula, a sorpresa, anche la seconda presunta vittima della violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nel luglio del 2019 in Costa Smeral ...