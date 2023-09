Processo Ciro Grillo | in aula a Tempio Pausania la prima accusatrice | Devo farmi forza

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 22 settembre 2023) Per lavolta da quando si è aperto ilper violenza sessuale di gruppo contro, figlio del fondatore del Movimento 5 stelle, e i tre suoi amici genovesi (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) si è presentata inla principaledei quattro ragazzi, accompagnata dall'avvocata Giulia Bongiorno. Quella di oggi aè una delle udienze più attese - la dodicesima dall'inizio del dibattimento a porte chiuse. Per la studentessa italo-norvegese, all'epoca dei fatti 18enne, un ritorno in Sardegna: "Adesso", ha detto alla sua legale, tornata per lavolta sull'isola dopo l’interrogatorio della Procura nel ...