Processo a Ciro Grillo | in aula per la prima volta la giovane che accusa i quattro amici di stupro | «Adesso devo farmi davvero forza»

Leggi su open.online

(Di venerdì 22 settembre 2023) La dodicesima udienza dela porte chiuse per violenza sessuale di gruppo che vede imputatie tre suoigenovesi (Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria) ha preso il via nella mattinata di oggi, 22 settembre, con un’ora di ritardo. Nel Tribunale di Tempio Pausania era arrivata Roberta, 21 anni, una delle parti offese nelinsieme alla sua amica Silvia. Ma anche quest’ultima si è presentata, a sorpresa, insieme ai suoi avvocati, Giulia Bongiorno e Dario Romano. Questa è laoccasione in cui la principaletrice deiragazzi sceglie di presentarsi in. «...