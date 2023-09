Prima Pagina IN Edicola | Zhang può vendere l’Inter Il Toro rinnova

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 settembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione al. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Non è Inter senza Lautaro. Il capitano trascinatore in Italia e in Europa: il rinnovo si avvicina. TUTTOSPORT «vendi?». La banca d’affari USA ha trovato l’acquirente: palla a Steven. Un fondo medio-orientale è pronto a soddisfare di Suning: Raine Group, che ha in mano il dossier nerazzurro, è ottimista. Per non cedere,deve rifinanziare il debito a interessi altissimi. Inter-News - ...