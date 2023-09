«Prima della Maratona suonerà la sirena per Giogiò | come a Hiroshima per la bomba atomica»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 22 settembre 2023) Domenica 1 ottobre, otto in punto.una, poi due minuti di silenzio per ricordare Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso a Napoli all’alba dello scorso 31 agosto per uno scooter parcheggiato male. “per ricordare la“. Partirà così la Neapolis Marathon, con oltre duemila atleti al via in piazza del Plebiscito per attraversare la città libera dalle auto fino alle 14. Lo ha detto in questi termini il presidenteNeapolis Marathon Maurizio Marino, nel corsoconferenza stampa di presentazione nella sala giunta di Palazzo San Giacomo: “Alle 8 in punto ci sarà una, annuncerà due minuti di silenzio., dove il 6 agosto si ...