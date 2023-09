“La Francia aiuterà l’Italia a tenere la sua frontiera per impedire alla gente di arrivare, ma per quelli che sono arrivati in Italia dobbiamo ...

Quinta seduta consecutiva in calo, dopo il debutto positivo, per il titolo di Arm Holdings, che ieri e' sceso anche sotto il'Ipo (51 dollari), prima di chiudere a 52,16 dollari ( - 1,42%).... da una parte uno sconto sull'Iva, che viene ridotta dal 22% al 4%, e'altra la possibilità di ... con undi listino di 1.239 euro, di cui 223,43 euro sono di Iva. Come ci fa notare Money.it ,...

Prezzo dell'oro in lieve rialzo a 1924 dollari, +0,25% Agenzia ANSA

Crisi climatica falcia la produzione di olio d’oliva: prezzi alle stelle Il Sole 24 ORE

Sconto eccezionale per il OnePlus 9: oggi lo troviamo in offerta con uno sconto del 51% al minimo storico. Acquistandolo adesso risparmi più di 350€ ...Si è registrata una forte crescita della domanda in tutte le principali regioni consumatrici, ad eccezione dell’Europa, che ha subito un duro colpo per l’attività industriale a causa del forte aumento ...