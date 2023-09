Prezzi salati per i biglietti dell' Olimpico Lotito sbaglia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 22 settembre 2023) Difficile capire quale sia la strategia che si nasconde dietro alla politica deiattuata dalla Lazio in questa stagione. Lo stadio pieno il 28 maggio per festeggiare il ritorno in Champions League, quei 65.000 tifosi festanti restano un punto di arrivo, non di partenza purtroppo. Idegli abbonamenti sono stati in linea con gli altri club per quanto aumentati (raggiunta quota 30.300), si può comprendere far pagare ai laziali un conto salato per le partite europee (alla fine erano solo 45.000 contro l'Atletico Madrid ) ma le scelte sul campionato meritano una riflessione. Con tre partite consecutive all', coppa, Monza e Torino, far pagare una curva o distinto dove la non si vede quasi nulla, 40 euro è una mossa azzardata che annienta anche l'effetto Provedel. A meno che il progetto di Claudio ...